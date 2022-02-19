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  4. Annesine ve kızına dehşeti yaşattı! Sinirlenince tüfekle rehin aldı

Annesine ve kızına dehşeti yaşattı! Sinirlenince tüfekle rehin aldı

19.02.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir şahıs, annesi ile kızına adeta dehşeti yaşattı. Motosikletinin trafikten men edilmesine sinirlenen 37 yaşındaki Hüseyin Ş., evinde gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu. Olay yerine gelen ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarına rağmen vazgeçmeyen şahıs, operasyonla gözaltına alındı

Annesine ve kızına dehşeti yaşattı! Sinirlenince tüfekle rehin aldı

Kayseri'nin Melikgazi trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen Hüseyin Ş. isimli şahıs, evde annesini ve kızını tüfekle rehin aldı. Polisin 3 saat süren çabasına rağmen ikna olmayan Hüseyin Ş., eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Babaanne ve torunu ise kurtarılarak koruma altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Sarıgül sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Hüseyin Ş., kent merkezinde motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durduruldu. Motosiklete yapılan kontrolde şasi numarasının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine motosiklet otoparka çekildi. Duruma sinirlenen Hüseyin Ş., evine gelerek av tüfeğiyle annesini ve kızını alıkoydu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Hüseyin Ş.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler, Hüseyin Ş.'ye motosikletini iade edeceklerini söylemesine rağmen Hüseyin Ş.'den olumlu yanıt alamadı. Bu sırada Hüseyin Ş., evdeki eşyalara da zarar verdi. Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen Hüseyin Ş. ikna olmayınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Hüseyin Ş., gözaltına alınırken annesi ve kızı ise kurtarıldı. Babaanne ve torunu, koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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