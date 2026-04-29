KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Annesini mutlu etmek isteyen her evladın Anneler Günü'nde yapabileceği 10 sürpriz

Anneler Günü'ne az kaldı. Hâlâ ne yapacağını bilmiyorsan sana bazı önerilerimiz var. Anneler Günü'nde anneni mutlu etmek için neler yapabilirsin?

1.Bir sabahını tamamen ona ayırmayı dene!

Annene vereceğin herhangi bir hediye ona ayırdığın zamanın yerini tutamaz. Sabah beraber kahvaltı yapıp sohbet edeceğiniz, daha sonra birlikte kahve içebileceğiniz bir sabah planlamak annenin çok hoşuna gidecektir, eminiz!

2.Mektup yazmaya ne dersin?

"Mesaj atmak varken neden mektup yazayım?" diye düşünebilirsin ama mektup yazmak ona ne kadar değer verdiğini gösteriyor aslında. Duygularını anlatabileceğin bir mektup manevi değeri çok yüksek bir hediye olacaktır.

3.Ona rahatlayacağı bir ortam oluşturabilirsin.

Evde annene özel bir spa deneyimi yaşatabilirsin. Dışarıdaki spalar gibi bir deneyimi evde yaşatmak çok daha özel. Kokulu mumlar, sıcak havlular ve müzik eşliğinde hazırlayacağın spa deneyimi annenin çok hoşuna gidecektir.

4.Anneni rahatlatacak bir sürpriz de yapabilirsin.

Anneler evde her şeyden sorumlu. Onu rahatlatmak için bir günlüğüne tüm sorumluluklarını alabilirsin. Yani evdeki yemek, temizlik ya da alışveriş gibi sorumlulukları bir günlüğüne de olsa ondan almak onu çok mutlu edecektir.

5.Anılarınızı hatırlatmak iyi bir fikir olabilir.

Artık tüm fotoğraflar telefonlarda. O yüzden onları basıp annene vermek onun için güzel bir hediye olabilir. Birlikte çekildiğiniz en güzel anlarınıza ait fotoğrafları basıp bir kitap hazırlayabilirsin.

6.Annenin sevdiği yemekle ona sürpriz yapabilirsin.

Annenin en sevdiği yemeği ona sürpriz olarak yaparsan annen çok mutlu olacaktır. En güzel şekilde yapacağın bu yemeğin yanına tatlı da yapabilirsin hatta. Sonra beraber oturup bu yemeği yiyebilirsiniz.

7.Kardeşlerinle beraber ona bir video hazırlayabilirsiniz.

Annen için sevdiklerinizle birlikte bir video hazırlama fikri de gayet güzel. Kardeşlerin ya da tanıdıklarla birlikte hazırlayabileceğin video annenle ilgili anılar ya da onu ne kadar sevdiğinizle ilgili cümlelerden oluşabilir.

8.İkinizin sevdiği bir aktivite planlaman da mümkün.

Beraber yapmayı neyi yapmayı seviyorsanız ona uygun bir plan yapabilirsin. Yürüyüş, müze gezisi ya da birlikte bir workshop... Hangisi size daha uygunsa onu seçerek planladığın bir günle anneni mutlu edeceğin kesin!

9.Küçük notlarla bile annen mutlu olur!

Anneleri mutlu etmek çok kolay aslında. Ona onu ne kadar sevdiğini anlattığın küçük notlar bırakmak bile onun için yeterli olacaktır. Hatta bu tarz bir hediye ona alacağın pahalı hediyelerden bile daha çok mutlu edecektir.

10.Eskiden yaptığınız bir şeyi tekrarlayabilirsiniz.

Küçükken annenle yaptığın bir aktiviteyi tekrar yapabilirsiniz. Beraber film izlemek ya da birlikte sevdiğiniz restorana gitmek gibi bir aktiviteyi tekrar canlandırarak anneni çok mutlu etmen mümkün!

11. Annen için kahveden daha güzel hediye mi var?

Kahve seven annene yapacağın en güzel sürpriz ona Philips Cafe Aromis 8000 Serisi almak. 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek yapabilen kahve makinesi ile annen evde kendine en güzel kahveleri yapabilecek. Kullanımı kolay ekranı anneni hiç zorlamayacak. Zahmetsiz temizliği ile zaten hemen annenin favorisi olacak Philips Cafe Aromis 8000 Serisi ile yaptığı kahveleri annenle karşılıklı içebileceksiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.