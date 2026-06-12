Doktor açıkladı: Kolesterolü düşürmeye yardımcı 4 market ürünü

Kandaki kolesterol seviyesinin yükselmesi, kalp ve damar hastalıkları riskini artıran önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Genellikle herhangi bir belirti göstermemesi nedeniyle "sessiz tehlike" olarak da anılan yüksek kolesterol; sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Doktor ve yazar Dr. Karan Rajan, yüksek kolesterol teşhisi alması halinde mutfağında mutlaka bulunduracağı dört ekonomik besini paylaştı. Uzman isme göre bu gıdalar, dengeli bir beslenme planının parçası olarak kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor.

1. ORMAN MEYVELERİ

Dr. Rajan'ın listesinin ilk sırasında çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi orman meyveleri yer alıyor. Bu meyveler, özellikle antosiyanin adı verilen polifenoller açısından zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.

Polifenoller, vücuttan kolesterolün atılmasına yardımcı olurken aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri sayesinde damar sağlığını destekleyebiliyor. Uzmanlar, bu bileşiklerin "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'nin oksidasyonunu azaltabileceğini belirtiyor.

2. TOHUMLAR

Chia, keten, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar da doktorun önerdiği besinler arasında bulunuyor.

Bu gıdalar, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olabilecek sağlıklı yağlar içeriyor. Uzmanlar, tuz ve şeker ilavesi olmayan doğal tohumların düzenli tüketiminin kalp sağlığını destekleyebileceğini ifade ediyor.

3. FASULYE VE MERCİMEK

Baklagiller, yüksek lif ve bitkisel protein içerikleri sayesinde kolesterol dostu besinler arasında gösteriliyor.

Dr. Rajan'a göre fasulye ve mercimek gibi gıdalar, bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin oluşumunu destekleyerek karaciğerin kolesterol üretimini azaltabiliyor. Ayrıca bitkisel proteinler, kandaki LDL kolesterolün temizlenmesine katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, baklagillerin aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayarak sağlıklı kilo kontrolüne de yardımcı olduğunu vurguluyor.

4. YULAF

Listenin son sırasında ise yulaf yer alıyor. Yulaf, beta-glukan adı verilen çözünür lif bakımından oldukça zengin.

Araştırmalar, beta-glukanın bağırsakta jel benzeri bir yapı oluşturarak safra asitlerine bağlandığını ve bunların vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Vücut yeni safra üretmek için kandaki LDL kolesterolü kullandığından, bu süreç kolesterol seviyelerinin düşmesine destek olabiliyor.

Uzmanlara göre yulaf aynı zamanda kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve metabolik sağlığı destekleyebilir.

Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için tek bir besin mucize yaratmasa da; orman meyveleri, tohumlar, baklagiller ve yulaf gibi gıdaların dengeli beslenme düzenine eklenmesi, kalp ve damar sağlığını korumada önemli rol oynayabiliyor. Ancak yüksek kolesterol tanısı alan kişilerin beslenme değişikliklerini doktor kontrolünde yapmaları ve gerekli durumlarda tedavilerini aksatmamaları öneriliyor.