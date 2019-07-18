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Annesini öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanığa 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Tomarza ilçesinde 3 yıl önce temizlik yüzünden tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 3 yıl önce temizlik yüzünden tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Şengül Taşan, Yargıtayın, akıl sağlığı raporu aldırılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık Şengül Taşan ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın aklı sağlığının yerinde olduğuna dair adli tıp raporunu okuyarak dosyaya ekledi.

Son sözü sorulan sanığın konuşmamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Taşan'a, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

- Olay

İddiaya göre, 9 Ocak 2016'da Tomarza ilçesinde yaşayan Şengül Taşan, temizlik yüzünden tartıştığı annesi Durdu Taşan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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