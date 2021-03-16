HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesini öldüren şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Annesini öldüren şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

16.03.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te 42 yaşındaki annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Türk hakkında, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Pendik’te 20 Şubat 2021 tarihinde annesi Taliha Duran’ı (42) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Türk (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Pendik’te 42 yaşındaki annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Türk hakkında, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Pendik’te 20 Şubat 2021 tarihinde annesi Taliha Duran’ı (42) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Türk (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Türk’ün maktul Taliha Duran’ın öz oğlu olduğu, yaklaşık 6 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Olay günü maktul ile kızının birlikte otururken kapının çaldığı, kapıya maktulün çıktığı, şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini kalbinden bıçakladığı anlatıldı.

Annesini bilerek ve isteyerek öldürdü
Taliha Duran’ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı, ancak 7 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Mehmet Türk’ün annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğünün kaydedildiği iddianamede, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
İddianamede şüpheli Mehmet Türk’ün, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin, annesinin dini nikahlı yaşadığı iddia edilen sevgilisi İbrahim Çetin’e karşı, “silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme” suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İfadesinde annesinin bıçağın üzerine düştüğünü söylemişti
Şüpheli Mehmet Türk sorgusunda, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, ’niye geldin’ diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı. Korktum, olay yerinden uzaklaştım. 155’i arayıp kendimi ihbar ettim. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olay sebebiyle pişmanım" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Yeni haritada gözler o illerin üstündeydi: Flaş uyarıYeni haritada gözler o illerin üstündeydi: Flaş uyarı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat yapılacak

MSB duyurdu! ABD ile ortak tatbikat

İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu

İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu

Şehit mezarında duygulandıran mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım

Şehit mezarında duygulandıran mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım

Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka! İl Sağlık Müdürü isyan etti

Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka! İl Sağlık Müdürü isyan etti

Vakaların azaldığı Rize’de rehavet uyarısı: Süreç henüz bitmedi

Yeni haritada gözler o illerin üstündeydi: Flaş uyarı

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.