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  4. Annesinin dikkatsizliği onu bu hale getirdi! Karnından çıkan şaşkınlık yarattı

Annesinin dikkatsizliği onu bu hale getirdi! Karnından çıkan şaşkınlık yarattı

05.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da bir anne başına gelenlerin başka annelerinde yaşamaması için harekete geçti. İki yaşındaki oğluyla parka giden anne, oğlu karın ameliyatı olmak zorunda kaldıktan sonra ebeveynleri çocuklarının parklarda ne yaptıklarını izlemeleri konusunda uyardı. Parkta oyun oynarken fenalaşan çocuk yuttuğu 22 tane minik manyetik top yüzünden hayatından oluyordu.

Annesinin dikkatsizliği onu bu hale getirdi! Karnından çıkan şaşkınlık yarattı

Avustralya’nın New South Wales bölgesinde yaşanan korkunç olayda bir anne, iki yaşındaki oğlunun başına gelenler yüzünden rengarenk minik manyetik top oyuncaklarının tehlikeleri hakkında tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu. Son dönemde popüler olan manyetik toplarla oyun oynayan çocuklar onlarla şekiller ve desenler oluşturmak için birbirine yapıştırır.

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Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle acil servisine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar. Endişeli ebeveyn, doktorlar oğlunun 22 renkli manyetik metal top yuttuğunu öğrendikten sonra Facebook sayfasında bir gönderi paylaştı.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE DELİK AÇILDI

Ultrasonda görünemeyecek kadar küçük olan sağlık görevlileri, yüksek güçlü mıknatısların iki yaşındaki çocuğun organlarına girdiğini ve sindirim sisteminde bir delik açtığını keşfetti. Bağırsakları ve ince bağırsağı çevresinde toplam 22 tane bulmayı başardılar. Aile, şimdi diğer aileleri oyuncaklar konusunda uyarıyor.

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Manyetik toplar Avustralya'da 10 yıldır yasaklanmış durumda ama yine de internetten ve pazar tezgahlarından satın alınabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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