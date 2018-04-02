Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

İskoçya'da yaşayan Gemma Fraser bebeği Orla'nın başına gelen olayı fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşınca fotoğraf bir anda viral oldu.
Bebeğinin nedensiz ağlamalarına anlam veremeyen Gemma çok geçmeden ağlamanın saç telinden kaynaklandığını buldu. Anne Gemma yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Hafta sonu sebepsiz yere ağlıyordu. Bir anlam veremiyordum. Bezini değiştirirken ayak parmaklarının şişkin ve kızarmış olduğunu gördüm.
Bir şeye alerjisi olduğunu düşündüm. Biraz daha dikkatli baktığımda iki parmağının etrafına sarılı bir saç olduğunu gördüm. Dehşete kapıldım. Ne kadar süredir oradaydı? Dolaşımı kesilmiş miydi? Saçı kendim çıkarmaya çalıştım ama mümkün değildi. Sanki derisiyle bütünleşmişti.
Doktora götürdüğümde enfeksiyon kaptığı söylendi ve 45 dakikada parmaklarındaki saçlar temizlendi. Antibiyotikli kremler sayesinde enfeksiyondan kurtulduk ama parmağı diğer ayak parmaklarından 4 kat daha büyük gözüküyordu. Parmağı iyileşme göstermiyordu. Tekrar doktora götürdüğümde parmağında hala saçların olması beni dehşete düşürdü. Zamanında müdahale edilmeseydi Orla kangren olabilirdi ve parmağını kaybedebilirdi.''
Gemma'nın ebeveynlere uyarısı ise şöyle: ''Kafamdan düşen bir saçın bebeğime zarar vereceğini düşünmek inanılmaz. İnsanları bunun farkına varmaya davet ediyorum. Özellikle anneler doğum sonrası saç dökülmelerini oldukça şiddetli yaşıyor. Bebeklerinizin boynunu, parmaklarını dikkatlice kontrol edin. Kalıcı hasara neden olmadan zamanında müdahale sayesinde
şanslıyız. Daha kötüsünü düşünmek bile istemiyorum.''
Orla artık bir yaşında ve bundan sonraki yaşamında ona küçük bir yara izi eşlik edecek.
TURNİKE SENDROMU NEDİR?
Özellikle bebeklerde görülen ve saç teline bağlı yaşanan klinik bir vakadır. Vücudun değişik bölgelerinde, uzuvların saç teli veya iplik ile dolanmasına bağlı dolaşımının bozulması sonucu fonksiyon kaybı yaşanır. Tanı erken konulmazsa ve doğru tedavi uygulanmazsa bu sendrom uzvun kaybına dahi neden olan ciddi bir durumdur. El ve ayak parmakları, bilek, penis, klitoris, boyun gibi bölgelerde yaşanabilir. Saç turnuvaları herkese olabilir, ancak bebeklerde daha sık görülür.
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