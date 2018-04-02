Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

İskoçya'da yaşayan Gemma Fraser bebeği Orla'nın başına gelen olayı fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşınca fotoğraf bir anda viral oldu.

Bebeğinin nedensiz ağlamalarına anlam veremeyen Gemma çok geçmeden ağlamanın saç telinden kaynaklandığını buldu. Anne Gemma yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Hafta sonu sebepsiz yere ağlıyordu. Bir anlam veremiyordum. Bezini değiştirirken ayak parmaklarının şişkin ve kızarmış olduğunu gördüm.

Bir şeye alerjisi olduğunu düşündüm. Biraz daha dikkatli baktığımda iki parmağının etrafına sarılı bir saç olduğunu gördüm. Dehşete kapıldım. Ne kadar süredir oradaydı? Dolaşımı kesilmiş miydi? Saçı kendim çıkarmaya çalıştım ama mümkün değildi. Sanki derisiyle bütünleşmişti.

Doktora götürdüğümde enfeksiyon kaptığı söylendi ve 45 dakikada parmaklarındaki saçlar temizlendi. Antibiyotikli kremler sayesinde enfeksiyondan kurtulduk ama parmağı diğer ayak parmaklarından 4 kat daha büyük gözüküyordu. Parmağı iyileşme göstermiyordu. Tekrar doktora götürdüğümde parmağında hala saçların olması beni dehşete düşürdü. Zamanında müdahale edilmeseydi Orla kangren olabilirdi ve parmağını kaybedebilirdi.''