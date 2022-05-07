Annesiyle beraber OnlyFans modeli Britanny Olivia, sosyal medyadan seslendi! “Bizden nefret edin”

OnlyFans’a katıldıktan sonra annesiyle beraber Barbados’a taşınan Britanny Olivia, abonelerinin ondan nefret etmeye devam etmeye teşvik etti. Büyük sosyal medya takipçileri olan çoğu insan acımasız yorumcuları aktif olarak kınarken, Brittany Olivia kendisini eleştirenlere teşekkür etti.

“ANNEMLE ORTAK HAREKET EDİYORUZ”

Kendisinin 18 yaşında OnlyFans için içerik üretmeye başladığını ifade eden Olivia, “Annem her zaman en büyük destekçimdi. Bir gün odama daldı ve 'Bir fikrim var, birlikte OnlyFans yapalım' dedi. Bugün iyi bir fikir olduğunu anladık ve annemle ortak hareket ediyoruz” dedi.

Annesiyle beraber seksi fotoğraf ve videolarını sattıkları hesaplarının kısa sürede popüler olduğundan söz eden Olivia aboneliklerinin arttığını ve gelirlerinin aylık 25 bin sterline (yaklaşık 461 bin TL) ulaştığını itiraf etti.

“BU KADAR BAŞARILI OLMANIN NEDENİ ONLAR”

21 yaşındaki Olivia, kendisinden nefret edenler sayesinde aylık gelirinin arttığından bahsederken, “Bu kadar başarılı olmamın nedeni onlar. Nefret edenler olmadan bir platformum olmazdı, bu yüzden onu seviyorum. Bankamda çok fazla param var. Bu yüzden onlarla bir şekilde ödeşiyoruz” diye konuştu.



