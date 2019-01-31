Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

5 yıl içinde 5 kez ölümle burun buruna gelen Annie, hastanede özel bakıma alınmış, uzu nsüren tedavilerle kurtarılabilmişti. Anoreksiya hastası olduğu dönemde yemek görmeye bile tahammülü olmadığını söyleyen Annie, bir akşam çikolatanın tadına baktıktan sonra hayata geri döndü. Şimdi 45 kiloya kadar ulaşan genç kızın son hali görenleri hayrete düşürüyor.

Annie Windley anoreksiya hastalığına yakalanıp 28 kiloya kadar düştü. Ama o durumdan kurtulmasına yardımcı olan bir yiyecek var ki oldukça şaşırtıcı.

Annie Windley, tam 5 yıl boyunca sadece bir dilim tost ve reçelle besleniyordu.

Windley, diet yaparak hayatını aşılması zor bir duruma sokmuştu.

O zaman 15 yaşında olan genç kız aldığı kalorileri hesaplamaya başlamış.

Gün geçtikçe yeme alışkanlığını en aza indirgemeye başlamış.

İnanması zor ama Annie 28 kiloya kadar düşmüştü.

21 yaşındaki genç kadın 5 kez ölümün pençesine düşmüş ve hastanede tedavi edilerek kurtarılmış.

Annie bir keresinde, çığlıklar attığını, başını duvarlara vurduğunu ve yemeklerin yanından hızla uzaklaştığını, yemek görmeye dayanamadığını söyledi.

Annie Windley'in bu zor durumdan kurtulması ise adeta bir mucize şeklinde gerçekleşmiş.

Annie Windley bir akşam çikolata tüketmek istemiş ve yediği bir parça çikolata onu hayata geri döndürmüş.

Bu çikolata olayından sonra Annie zamanla normal öğünlere dönmeye başlamış. Yediği yemeklerden tad almış ve artık yemekle bir problemi kalmamış.

Genç kadın şimdi 45 kiloya kadar ulaştı.