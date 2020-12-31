Anormal vajinal kanama nedir ve neden olur?

Bazı dönemlerde yaşanan vajina kanamaları normal ve anormal olmak üzere ikiye ayrılır. Herkesin merak ettiği anormal vajinal kanama nedenlerini ve tedavisini sizin için yazımızda derledik.
Anormal vajinal kanamanın birçok sebebi vardır. Herkesin merak ettiği anormal uterus ve vajinal kanama nedir sorusuna kısaca kadınların yaşadığı belirsiz kanamalar cevabı verilebilir. Uterus bir diğer adıyla rahim kadın sağlığı açısından büyük önem taşır. Kadınlar her ay regl görürler ve regl süreleri birbirinden farklıdır. Regl, herkeste farklı bir seyir izler. Süresi 2 ile 7 gün olmak üzere değişiklik gösterir. Stres, yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı kanamanın ne kadar süreceğini belirler. Bu sürelerden kısa veya uzun olan kanamalar anormal vajinal kanama olarak adlandırılır. Adet miktarı genellikle 80 ml civarıdır. Adetin süresi kadar miktarı da önem taşır. Regl dönemi dışında aniden görülen kanamalar da anormal kanamalara örnek gösterilebilir.
Sıkça görülen anormal kanamaların bir kısmı gebelik durumunda görülür. Gebelikte oluşan bazı komplikasyonlardan dolayı kanama gerçekleşebilir. Bu komplikasyonlardan bir tanesi düşüktür. Gebelikte beklenmedik vajina kanaması düşük yapmanın bir belirtisi olabilir. Düşük sırasında kanamanın yanında şiddetli karın ağrısı da hissedilir. Bu tip belirtileri yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir. Dış gebelik sırasında da anormal kanamalar görülebilir. Dış gebelik kısaca döllenmiş yumurtanın rahmin dışı olan bir yere tutunmasıdır. Normal gebelikten farklı olan bu durum kanamalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda doktor muayenesi gerekir. Dış gebelik erkenden fark edilmediğinde ilerleyen zamanlarda ciddi problemler oluşturabilir. Düşük sonrası da kanama durumu gözlemlenebilir. Birçok sebebi bulunan kanamalar cinsel ilişki sonrasında da oluşabilir. Bu problemde genellikle polipler rol oynar. Polipler cinsel ilişkiden sonra kanamaya ve lekelenmeye yol açar. Polipler genellikle iyi huyludur ve sağlık açısından fazla sorun oluşturmaz.
Reglden kaynaklı anormal vajinal kanama adet olan tüm kadınlar tarafından görülebilir. Genç ve yetişkin kadınların yanında menopoz dönemine giren kadınlar da anormal kanamalar yaşayabilir. Bu kanamalarda en sık görülen sebeplerden biri rahmin iç bölgesinin incelmeye başlamasıdır. Bu gibi durumlarda menopoz dönemindeki kadınlar da kanama görebilir. En sık genç kızlarda görülen anormal kanamalar ilk reglden sonra başlar. Bu kanamaların sebebi adetlerin düzensiz olmasıdır. Bir tümör olarak adlandırılan miyomlar poliplerle birlikte anılır. Östrojen hormonuna bağlı olarak oluşan miyomlar genellikle 30 ve 40 yaşlarında görülür.
Anormal kanamaya sahip kadınlar fazla kanama sonucu bir sağlık kuruluşuna başvurur. Doktorlar ve sağlık çalışanları bazı testler uygular. Bu testlerin sonucunda problemin nerede olduğu ortaya çıkar. Hastalığa göre tedavi yöntemleri izlenir. Yapılan tetkiklerden en önemlisi fizik muayenedir. Fizik muayene sayesinde vajinada olan terslikler tespit edilebilir. Herhangi bir kist veya başka bir sertlik fizik muayeneyle fark edilir. Fizik muayenesinin yeterli olmadığı durumlarda ultrasona başvurulur. Ultrason sayesinde elle fark edilmeyenler ortaya çıkar. Yaygın olarak kullanılan bu iki yöntem kadın sağlığı için büyük önem taşır. Anormal uterus ve vajinal kanama sebepleri arasında kullanılan ilaçlar da bulunur. Kullanılan ilaçlar adet düzenini etkiler ve bu doğrultuda kanamalara yol açabilir. Bu ilaçlar başlıca antidepresan ve doğum kontrol haplarıdır. Daha da artırılabilen bu tür ilaçları doktor gözetiminde almanız önerilir.
Rahatsızlıkların tedavi edilebilmesi için önce tam olarak nerede sorun olduğu belirlenmelidir. Testler sonucuna göre tedavi yöntemleri uygulanır. Sıkça sorulan anormal vajinal kanama nasıl durdurulur sorusuna hastalığın cinsine göre değişir cevabı verilebilir. Her hastalığın kendine özgü tedavi yöntemleri vardır. Bu tedaviler hem ilaç hem de ameliyat olabilir. Kesin sonuç veren ameliyatlar sıkça tercih edilir. Kanamaların sebebi adetse ilaç tedavisi uygulanır. Doğum kontrol hapları bu tedavilerde sıkça kullanılır. Gebelik durumunda sıkça karşılaşılan düşük ve dış gebelik gibi problemler cerrahi işlem gerektirir. Vajinada birbirinden farklı rahatsızlıklar görülebilir. Rahatsızlığın cinsine göre tedavi uygulanır. En çok kullanılan cerrahi yöntem endometrial ablasyondur. Bu işlem kısaca rahimde kanamaya yol açan bölgenin bazı özel işlemlerle ortadan kaldırılmasıdır. Endometrial ablasyon hastaya anestezi uygulayarak yapılır. Anestezi uygulandığından hasta işlem sırasında acı hissetmez. Anestezi etkisini yitirdikten sonra hafif ağrılar yaşanabilir. Endometrial ablasyon işleminden sonra korunmaya devam etmeniz önerilir. İşlemden sonra gebelik yaşanmaması gerekir. Yaşanacak herhangi bir gebelik sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu işlemin yeterli olmadığı durumlarda histerektomi uygulanabilir. Hasta ileride çocuk sahibi olmayı düşünmüyorsa bu işlem uygulanabilir.
Histerektomi işlemi, rahmin alınmasıdır. Rahim alınarak bu kanamalar durdurulabilir. Rahim alınmasında farklı yöntemler izlenebilir. Endometrial ablasyona göre daha ağrılı olan bu işlem sonrası günlük yaşama dönmek zaman alabilir. Bir diğer alternatif laparoskopik histerektomidir. Bu işlem rahimde birkaç kesiyle tamamlanır. Bu işlem sonrası günlük yaşama dönmek daha kolaydır. Ağrısız bir seçenek olan laparoskopik histerektomiyi kanamaları durdururken tercih edebilirsiniz. Hastalığın türüne ve sıklığına bağlı olarak farklı tedaviler uygulanır.
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