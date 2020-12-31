Anormal vajinal kanama nedir ve neden olur?

Bazı dönemlerde yaşanan vajina kanamaları normal ve anormal olmak üzere ikiye ayrılır. Herkesin merak ettiği anormal vajinal kanama nedenlerini ve tedavisini sizin için yazımızda derledik.

Anormal Vajinal Kanama Tam Olarak Nedir?

Anormal vajinal kanamanın birçok sebebi vardır. Herkesin merak ettiği anormal uterus ve vajinal kanama nedir sorusuna kısaca kadınların yaşadığı belirsiz kanamalar cevabı verilebilir. Uterus bir diğer adıyla rahim kadın sağlığı açısından büyük önem taşır. Kadınlar her ay regl görürler ve regl süreleri birbirinden farklıdır. Regl, herkeste farklı bir seyir izler. Süresi 2 ile 7 gün olmak üzere değişiklik gösterir. Stres, yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı kanamanın ne kadar süreceğini belirler. Bu sürelerden kısa veya uzun olan kanamalar anormal vajinal kanama olarak adlandırılır. Adet miktarı genellikle 80 ml civarıdır. Adetin süresi kadar miktarı da önem taşır. Regl dönemi dışında aniden görülen kanamalar da anormal kanamalara örnek gösterilebilir.

Anormal Vajinal Kanama Ne Zaman Olur?

Sıkça görülen anormal kanamaların bir kısmı gebelik durumunda görülür. Gebelikte oluşan bazı komplikasyonlardan dolayı kanama gerçekleşebilir. Bu komplikasyonlardan bir tanesi düşüktür. Gebelikte beklenmedik vajina kanaması düşük yapmanın bir belirtisi olabilir. Düşük sırasında kanamanın yanında şiddetli karın ağrısı da hissedilir. Bu tip belirtileri yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir. Dış gebelik sırasında da anormal kanamalar görülebilir. Dış gebelik kısaca döllenmiş yumurtanın rahmin dışı olan bir yere tutunmasıdır. Normal gebelikten farklı olan bu durum kanamalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda doktor muayenesi gerekir. Dış gebelik erkenden fark edilmediğinde ilerleyen zamanlarda ciddi problemler oluşturabilir. Düşük sonrası da kanama durumu gözlemlenebilir. Birçok sebebi bulunan kanamalar cinsel ilişki sonrasında da oluşabilir. Bu problemde genellikle polipler rol oynar. Polipler cinsel ilişkiden sonra kanamaya ve lekelenmeye yol açar. Polipler genellikle iyi huyludur ve sağlık açısından fazla sorun oluşturmaz.