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Antalya Barosu'ndan adliye önünde oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Antalya Barosu avukatları, TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen, avukatlık yasasında değişiklik öngören yasa teklifini, Antalya Adliyesi önünde oturma eylemiyle protesto etti.

Antalya Barosu'ndan adliye önünde oturma eylemi

TBMM Genel Kurulu gündemine alınan, baroların yapısı ve seçim sistemini değiştirmeyi öngören teklif, Antalya Barosu avukatlarınca protesto edildi. Antalya Adliyesi önünde toplanan 50 avukat, basın açıklaması yaptı. Çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı eylemde konuşan Baro Genel Sekreteri Avukat Özhan Karazeybek, yasa teklifinin 80 baronun itirazına rağmen Adalet Komisyonu'nda kabul edilip, TBMM Genel Kurulu'na sevk edilmesine karşı olduklarını söyledi. Karazeybek, “Bu sistem değişikliği, barolarda etnik, mezhepsel, siyasal ayrışmalara ve bölünmelere neden olacaktır. İdeolojik bölünmenin, etnik parçalanmanın, tarikat ve cemaatlere göre örgütlenmenin kaldırım taşları döşenecektir. Paralel Baro Yapılanması (PBY) ceza dosyaları artacak. Bu da yargının yükünü artıracaktır" dedi.

Avukatlar, 20 dakikalık oturma eyleminden sonra dağıldı.

DHA

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