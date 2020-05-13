Antalya'da 1945'ten sonra ilk! Rekor bekleniyor

Geçen haftayı serin ve yağışlı geçiren Türkiye'de, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Antalya'da ise pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru ise 38.7 derece ile 1945 yılında ölçüldü.

Geçen hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, “Geçtiğimiz hafta yurdumuz serin ve yağışlı hava içerisindeydi. Özellikle bölgemizde de yağışlı hava kütlesi etkili oldu. Dolayısıyla sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altında seyretti. Hafta başından itibaren bu yağışlı sistem, yurdumuzu terk etti. Yerini Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin etkisine bıraktı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası bölgemizi etkilemeye devam ediyor. Hafta boyunca etkileyecek ve hafta sonu maksimum sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor" diye konuştu.