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  4. Antalya'da 4 ilçe için karar alındı: Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi! 92 milyon TL ödeme

Antalya'da 4 ilçe için karar alındı: Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi! 92 milyon TL ödeme

01.03.2024 12:27
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Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen sel ve fırtına nedeniyle 4 ilçe "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Antalya'da 4 ilçe için karar alındı: Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi! 92 milyon TL ödeme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Valiliği'ne AFAD tarafından 92 milyon TL "acil destek ödemesi" gönderildiğini duyurdu.

4 İLÇE İÇİN KARAR ALINDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:
"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.

AA-33696390

AFAD'DAN 'ACİL DESTEK ÖDEMESİ'

Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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