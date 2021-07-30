Antalya'da alevlerin arasında kaldı! Son anda kurtarıldı

Manavgat yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bölgede yaşayan bir Alman vatandaşı da son anda kurtarıldı. Orman Genel Müdürlüğü işçilerinin çalışma yaptığı alanda fark ettikleri yaşlı Alman vatandaşı, alevlerin arasından alınıp yola çıkarıldı.

İLK MÜDAHELE ORMAN İŞÇİLERİNDEN

Yaralı olduğu görülen Alman'a ilk müdahaleyi yapan orman işçileri, ardından kendisini sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan bir orman işçisi, kendisine ayran verdiklerini ve yardım ettikten sonra sağlık ekiplerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA



