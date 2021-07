Adana, Mersin ve Antalya'da orman yangını: Evler yanıyor

Son 3 gündür birçok ilde farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. Antalya, Mersin ve Antalya'daki yangınları söndürme çalışmaları devam ederken Mersin Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan yangının ilçe merkezine indiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, 63 yangından 43'ünün kontrol altına alındığını ifade etti.

ADANA YÜREĞİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün akşam saatlerinde Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.

KOZAN'DA YANGIN 2 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Kozan'ın Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

MAHALLELER BOŞALTILMIŞTI

Kozan'da iki gün önce orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

ALADAĞ'DAKİ YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALA EDİYOR

Aladağ'ın Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

ADANA VALİSİ: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

"ŞU AN İÇİN GÖZALTI DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Elban, yeniden Aladağ'daki yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını inceledi.

Yangının saat 03.00 civarında başladığını hatırlatan Elban, gece bölgeye gittiğinde rüzgarın da hızıyla alevlerin yayıldığını gördüğünü söyledi. Tedbiren boşaltılan mahallelerle ilgili de bilgi veren Elban, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde 3 tane mahalleyi boşalttık. Burada da evlerimizde hasar var, hayvanlarımızda zarar olan, telef olan hayvanlarımız var, ahırlarımızda yananlarımız var. Allah'a şükür tek tesellimiz burada da bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Burada da müdahalemiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Zaten hemen barajın dibindeyiz hem havadan yangın söndürme helikopteri, uçakları hem de karada arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsinden arazözler, iş makineleri de getirdik. Dolayısıyla burada yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyeceğiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda da değil, çok şükür."

Elban, gazetecilerin yangınlarla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil. Çok yönlü konuyu araştırıyoruz. Değişik ihtimaller var, en yüksek ihtimal elektrik kontağından. Elektrik tellerinin kopma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor ancak şu an için kesin bir bulgu ya da değerlendirme yok. Şu an tek odaklandığımız şey yangının söndürülmesi. O söndürüldükten sonra muhtemelen yapılan çalışmalarda rapora bağlanıp kesin sonuç ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

MERSİN

Mersin'in Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor. İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı. Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGIN İLÇE MERKEZİNE İNDİ: EVLER YANIYOR

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi. Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu:

"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun."

SİLİFKE'DE YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE ETKİSİNİ ARTIRDI

Silifke'de dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri güvenli yollara yönlendirdi.

Yangının etkili olduğu mahallelerde elektrik kesintisi de yaşandı.

"MAHALLELERİMİZİ VE OTELLERİMİZİ TAHLİYE ETTİK"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

ANTALYA

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.

Antalya Vali Yardımcısı Gazipaşa Kaymakam vekili Aydın Abak, yangın çıkan yerde incelemelerde bulunarak yangının durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Abak, 4 farklı noktada yangının başladığını ve risk taşıyan meskenlerden tahliyelerin yapıldığını aktardı.

Gazipaşa’da 4 farklı noktada yangın çıktığını duyan vatandaşlar mahalle giriş ve çıkışlarında yabancı giriş çıkışını kontrol etmek amaçlı nöbet tutmaya başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

FAHRETTİN ALTUN: 63 YANGINDAN 43'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan yangınlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 63 yangından 43'ünün kontrol altına alındığını belirtti.

Altun açıklamasında şunları ifade etti:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor.

İki gün içinde çıkan 63 yangının 43’ü kontrol altına alınmıştır.

Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor."

