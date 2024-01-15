Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Takla atan otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezine seyir eden U. A. (23) kontrolündeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Ali E. (24) ve Fatıma Z.Ö. (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü U.A. ve K.N.A. (20) ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HAMİLE KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

U. A.'nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlenirken, K.N.A.'nın 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)





