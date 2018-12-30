HABER

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

Havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Antalya'da yılın son hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin "turizm başkenti" Antalya'da, 2018'in büyük bir kısmında olduğu gibi, yılın son pazar gününde de güneş yüzünü gösterdi.

Antalya'da deniz keyfi

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, öğlen saatlerinde havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşandı.
Güneşli havayı fırsat bilenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Deniz kıyısında yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve turistlerden bazıları plajlarda güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in serin sularına kendilerini bıraktı.
Ilık havanın tadını çıkaran vatandaşlardan bir kısmı balık tutmaya çalışırken, bir kısmı ise parklarda oturarak vakit geçirdi.
Çocuklar parklarda ve kumsalda oynayarak eğlenceli zaman geçirirken, hayvanseverler ise köpeklerini gezdirdi.
Denizde uzun süre yüzenlerden Sadık Demir, havanın ve denizin beklediğinden daha sıcak olduğunu söyledi. Antalya'da 12 ay 4 mevsim denize girmenin mümkün olduğunu ifade eden Demir, kış aylarında yüzdüğü için grip gibi hastalıklara yakalanmadığını ifade etti. Demir, herkese bol bol yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kentte yılın son gününde de havanın güneşli olması bekleniyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya sıcak hava güneş

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Profesör davet etti: Herkesin görmesi gerekiyor

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.