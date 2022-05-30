Antalya'da Azra'yı vahşice öldürmüştü! O caninin cezası belli oldu

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi. Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden günlerce haber alınamadı, günler sonra ölü bulundu. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'ya evinde cinsel saldırıda bulunup boğarak öldürdüğü, vücuduna jiletle ismini yazdığı, banyoda 5 parçaya ayırıp valizle taşıdığı ormanda gömdüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayın ardından Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

"SADECE UYUŞTURUCU NEDENİYLE OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durumum vardı. Sadece uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaşmıştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başlamıştı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıkmıştı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aramış, Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapatmış, günlerce ulaşılamamıştı.

(AA)

