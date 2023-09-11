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Antalya'da büyük skandal! 80 daire satın alan yabancının yaptığı 'pes' dedirtti

11.09.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancılara konut satışında 108 bine ulaşan Antalya’nın özellikle Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde, yabancıların toplu konut alımı yapıp bunu amacı dışında kullandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Bu rakamın açıkçası 108 bin ayrı insana satılması aslında çok büyük bir başarı kabul edilebilirdi ancak toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük. Bu açıkçası bizi rahatsız etti” dedi. İşte detaylar...

Antalya'da büyük skandal! 80 daire satın alan yabancının yaptığı 'pes' dedirtti

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’nın 2023 yıl turizm verilerini değerlendirdi aynı zamanda da yabancılara yapılan konut satışlarında amacının dışında kullanım olduğunu belirterek bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini ve otelcileri rahatsız ettiğini söyledi.

“15 MİLYON TURİST ÜZERİNDE KAPATACAK”

Antalya’nın dün itibariyle 11 milyon 500 bin turisti geçtiğini aktaran Kavaloğlu, bu sayının aynı dönem 2019 yılı verilerinin üzerine olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın Ukrayna ve Rusya savaşına rağmen bu yıl 15 milyon turisti geçeceğini belirten Kavaloğlu, bu rakamın büyük bir başarı olacağına işaret etti.

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“TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA NÜFUSUNU İKİYE KATLIYOR”

Otellerdeki doluluk oranında Temmuz-Ağustos aylarının en dolu aylar olduğunu kaydeden Kavaloğlu, “Antalya’da yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Hem temmuz hem Ağustos ayında Antalya’ya 2 milyon 500’er bin kişi geliyor yurt dışından. Dolayısıyla Antalya kendi nüfusu kadar insanı bu aylarda ağırlıyor. Bu bizim için çok önemli. Ben bu ay da gelen kişi sayısının çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorum. Ulaşmamız gereken hedefe aynı zamanda finansal olarak da ulaşmamız gerekiyor. Ortalama satış fiyatlarının da belirli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Gecelik fiyatta geçen yıl 85 Euro’yu yakalamıştık, bu sene bu fiyat 100 Euro’yu bulacak” diye konuştu.

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“80 KONUT ALIP KİRALAYAN VAR”

Türkiye’ye gelen turistlerin bir kısmının evlerde günü birlik konaklama yaptığını aktaran Kavaloğlu, dünyanın her yerinde bu tarz konaklamaların olduğunu ancak bu konaklamaların denetim altında tutulması gerektiğinin altını çizdi. Kavaloğlu, Antalya’da yabancıya konut satışı konusuna da değinerek, şunları söyledi:

“Burada bir kayıt dışılık söz konusu. Bu kayıt dışılığın da denetlenmesi gerekiyor. Yoksa herkes otellerde konaklayacak diye bir durum yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı paydaş bakanlıklarla bir çalışma içerisinde. Zannediyorum Ekim ayına kadar da bir kanun çıkacak ve denetim altına alınacak. Yaklaşık 108 bin konut satılmış Antalya’da. Bunun içerisinde 1 konut satın alan da var, 80 konut satın alan da var. Bu rakamın açıkçası 108 bin ayrı insana satılması aslında çok büyük bir başarı kabul edilebilirdi ancak toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük. Bu açıkçası bizi rahatsız etti. Bu sadece Türkiye ve Antalya’nın problemi değil. Bu İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika’da da aynı problem söz konusu. Bu günübirlik konaklamanın yapıldığı evlerde ciddi anlamda bir denetimsizlik söz konusu. Burada bir verginin kaçtığını görüyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak yabancı turistlerin ülkemizde yatırım yapmaları tercih ederiz ama bakıldığında özellikle Alanya ve Konyaaltı’nda böyle bir satın almanın yapıldığı ve en yüksek alımları yapanların da Ruslar, Almanlar ve Ukraynalılar olduğu görülüyor. Denetimin dışında bir sınırlama da gelebilir.”

İHA

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antalya otel daire yabancıya konut satışı

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