Antalya'da denizde 5 tarihi top mermisi bulundu

Birçok tarihi döneme ait batıkların ortaya çıkarıldığı Antalya'da, bu kez de deniz altında top mermileri bulundu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi'nden geçen hafta cumartesi günü yosunların dağılımıyla ilgili bir akademik çalışma kapsamında dalış yaptığını belirterek, “Yosun dağılımını takip ediyorduk ve o sırada birkaç tane top mermisiyle karşılaştık" dedi.

'SU ALTINDAN ÇIKARILMASINA SON DERECE KARŞIYIM'



Gülle şeklindeki top mermilerinin muhtemelen Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Metal gülle şeklinde. Daha önce de daha küçük kurşun bir gülle aynı bölgede, muhtemelen top güllesi bulmuştuk. 5 tane görüntüledim, tesadüf eseri oldu. 25- 30 metrelik bir alanda 5 tane var. İlginçtir, aynı yere atılmış mermiler, uzaktan bir yerden şehre atılan top mermileri. Su altından çıkarılmasına son derece karşıyım, çıktığı anda çünkü dışı hemen oksitleniyor ve dağılıyor. Çıkarıldığında ise iyi bir şekilde muhafaza edilmesi lazım, ancak çıkarılmaması, olduğu yerde kalması daha iyi" diye konuştu.