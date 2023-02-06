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Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı!

06.02.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı. Minibüste bulunan 78 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, deprem bölgesine giden itfaiye aracı ile çarpışan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan M. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Gündoğdu Mahallesi D-400 kara yolunda Mustafa Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Şükran Kulaksız (78) yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Aleyna Ö. ve Temel Ö. ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye aracının yardım için deprem bölgesine gittiği öğrenildi. (AA)

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deprem antalya İtfaiye

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