HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da dudak uçuklatan vurgun! 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da dudak uçuklatan vurgun! 6 şüpheli yakalandı

08.08.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ev kiralama, araç, ses sitemi satışı ve değerinden fazla döviz bozdurma gibi olaylarda vatandaşları ve turistleri toplamda 1 milyon 537 bin 500 TL dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Antalya'da dudak uçuklatan vurgun! 6 şüpheli yakalandı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda çoğunlukla yabancı şahıslarla sosyal medya platformlarından ve bir mesaj uygulamasında oluşturulan gruplar üzerinden iletişime geçerek ev kiralama ve değerinden fazla döviz bozdurma vaadiyle 6 yabancı ülke vatandaşının toplamda 250 bin TL dolandıran M.A., il dışında ikamet eden bir şahsın Muratpaşa ilçesinde bulunan dairesini bilgisi dışında internet üzerinden satılık ilanı verip, daireye müşteri olan yabancı uyruklu şahıstan 266 bin TL kaparo bedeli alan ve kendisini dairenin sahibi, emlakçı ve aracı olarak tanıtan H.T., G.T. ve R.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonların devamında bir internet sitesine satılık ilanı veren aracın sahibi ile görüşüp pazarlık yaptıktan sonra kaparo bedeli göndererek ilandan kaldırtıp, aynı aracı daha düşük miktarda ilana koyup araca müşteri olan şahsı notere yönlendirerek 450 bin TL dolandıran S.Ç. isimli şüpheli ile, 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde il merkezinde internet üzerinden ses sistemleri satılık ilanı veren vatandaşlarla iletişim kurup güvenlerini kazandıktan sonra bu ürünleri adresine teslim ettirip ürün bedellerini değişik bahanelerle ödemeyerek toplamda 5 ayrı olayda 7 farklı müştekiden 571 bin 550 TL değerindeki malzemeleri alarak dolandırdığı tespit edilen ve "Dolandırıcılık" ile "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından 17 ayrı aranması, 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.M. yakalandı.

Toplamda 1 milyon 537 bin 550 TL dolandırıcılık olaylarının şüphelileri hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocukların kavgasına aileler de karıştı, ortalık savaş alanına döndüÇocukların kavgasına aileler de karıştı, ortalık savaş alanına döndü
Havalimanı mescidinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı!Havalimanı mescidinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı!
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD duyurduElazığ'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Anahtar Kelimeler:
antalya vurgun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.