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Antalya'da ele geçirildi! 1,5 milyon dolar değerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

Antalya'da, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 1,5 milyon dolar değerinde 34 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Antalya'da ele geçirildi! 1,5 milyon dolar değerinde

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.A. isimli bir şahsın kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini satmak için müşteri aradığını tespit etti. T.A.’yı teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, T.A.’yı Muratpaşa ilçesinde durdurdu. T.A.'nın üst aramasında tahmini değeri 1,5 milyon değerinde olan 34 cam tüpte toplam ağırlığı 113,19 gram kobra zehri ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Kobra zehrinin kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer aldığı kaydedildi.

antalya

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kobra yılanı zehri

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