Antalya'da evde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Arslan (36) evde bulunan seyyar kabloya bağlı lambayı yakmak isterken elektrik akımına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arslan’ın çarpma anında eşinin ismini söyledikten sonra birden bire yere yığıldı. Eşi Hüseyin Arslan ise 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Arslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BİRDEN BİRE DÜŞTÜ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE"

Olay anında yanında bulunan kayınvalide Yeter Arslan, "İçerde salonda lamba vardı. Lambaya takarken oldu. Ben de sobanın yanında uzanıyordum. Sobayı yaktık, çay yaptırdım yemekten sonra. Oğlan geldi çaydanlığa suyu koydum. Lambayı söküp seyyar takacaklardı. Çevirdi, ’Hüseyin’ dediğini duydum. Birden bire düştü gözümün önünde. Daha sonra oğlan kucakladı, dışarı çıkardı. Haber verdik, ambulans geldi. Anne babası geldi birlikte hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



