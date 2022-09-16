HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

16.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Antalya'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında Fethiye-Korkuteli yolunun Küçüklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Alper A.'nın (72) kullandığı 48 F 9955 plakalı TIR, karşı yönden gelen S.A. (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine ihbarla çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Otomobildeki sürücü S.A. ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A.'nın (16) yaşamını yitirdiği, aynı araçtaki Z.K.'nin (72) ise ağır yaralandığı belirlendi. Z.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. TIR şoförü Alper A. ise gözaltına alındı. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

8f1fd380aa95d211bbb5abb71d3fb5ba

53418243d12ef5fbb5ddd00897c75ed8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincir operasyonu büyük ses getirmişti! Kılıcın değeri 7 milyon liraymışZincir operasyonu büyük ses getirmişti! Kılıcın değeri 7 milyon liraymış
Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'
Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.