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  4. Antalya'da ilginç olay! Rus turist, paraşütle çatıda asılı kaldı

Antalya'da ilginç olay! Rus turist, paraşütle çatıda asılı kaldı

12.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe'nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Rus Anna Levitova (26), alçaldığı sırada bir binanın çatı demirine asılı kaldı.

Antalya'da ilginç olay! Rus turist, paraşütle çatıda asılı kaldı

Alanya'da tatil yapan Rus turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sıralarında yamaç paraşütüyle havalandı. Tekli uçuş yapan Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta bir binanın çatı demirlerine paraşütü asılı kalan Levitova'yı görenler, 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, özel bir hastaneye kaldırıldı. Levitova'nın sağlık durumunun iyi olduğu, sadece sağ ayak bileğinde kırıldığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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