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Antalya'da kadınlardan pembe yürüyüş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Antalya'da, yüzlerce kişi meme kanserine dikkati çekmek için pembe tişört giyip yakalarına meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takarak yürüdü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in de destek verdiği yürüyüş sonunda şarkıcı Burcu Güneş konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial ve Medstar hastaneleri ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) katkılarıyla 'Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve aralarında erkeklerin de bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi.

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Yakalarına pembe kurdele takan ve pembe tişört giyen katılımcılar, yaklaşık 1.5 kilometre boyunca ellerindeki meme kanserine dikkati çeken pankartlarla yürüdü.
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Yürüyüş sonunda Vali Karaloğlu, Başkan Türel de etkinliğe katıldı. Karaloğlu ve Türel de yakalarına pembe kurdele takarak meme kanserine dikkati çekti.
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Vali Karaloğlu, Türkiye'de tedavi edici sağlık hizmetlerinin hep ön planda olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın hem önleme de hem de tedavi etmede büyük rol aldığını söyledi.
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Sağlıklı olmak için dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Vali Karaloğlu, "Şehir hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, kanserle ilgili KETEM'ler var. KETEM'de hem meme hem de rahim kanseriyle ilgili her türlü çalışma ücretsiz" dedi.
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İnsanların kaybettikleri şeylerin değerini anladığını vurgulayan Başkan Türel ise sağlığın da ancak kaybedildiğinde değerinin ortaya çıktığını söyledi. Hedeflere ulaşabilmek için sağlıklı olmak gerektiğini belirten Başkan Türel, "Sağlığımızı ihmal etmeden özellikle olağan kontrolleri mutlaka yapmalıyız" dedi. Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de her kadının önce kendisinin doktoru olduğunu ve her kadının kendisini muayene etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi. Ebru Türel, kanserle mücadele edilmesinin tek yönteminin erken tanı olduğunu ifade etti.
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'TÜRKİYE'DE HER YIL 17 BİN KADIN MEME KANSERİ OLUYOR'

'TÜRKİYE'DE HER YIL 17 BİN KADIN MEME KANSERİ OLUYOR'
Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, ekim ayının tüm dünyada 'Pembe ekim ayı' olarak anıldığını hatırlatarak, meme kanserine dikkati çekmek için çalışıldığını belirtti. Tüm kadınların kanserin ve hastalığın farkında olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Memenizin farkında olun. Meme kanseri herkesi yaralayan bir olay. Meme kanseri Türkiye'de her yıl 16-17 bin kadını etkiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bugün neredeyse yüzde 90'ını iyileştiriyoruz. Yeter ki erken teşhis olsun. Ayda bir kere de olsa memelerini izlesin ve muayene etsinler" dedi.
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Konuşmaların ardından şarkıcı Burcu Güneş mini bir konser verdi. Siyah bol paça pantolon giyen Güneş, üzerine fuşya rengi bir ceket giyerek meme kanserine dikkat çekti.
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Güneş, "Meme kanserini teşhisin en basit yöntemi kendi kendine muayenedir. Kadınlarımız en azından bunu yaparak korunabilir. Buradan bir mum yakarak meme kanserini önlemek için bir ışık olabiliriz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Meme kanseri

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