HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da kahreden görüntü! Hepsi telef oldu

Antalya'da kahreden görüntü! Hepsi telef oldu

23.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgede bulunan sazlıktan yükselen alevler bölgede endişe yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yoğun müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ancak yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.

Antalya'da kahreden görüntü! Hepsi telef oldu

Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına çok sayıda ekip ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Bölgenin bataklık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bazı mahalle sakinleri de hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

CANLILAR TELEF OLDU

20210523_2_48424824_65437549_Web

Alevler, yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bazı seralarda küçük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle sazlıkta yaşayan bazı canlılar telef oldu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER PARLIYOR

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman rüzgarın etkisiyle parlayan alevlere müdahale ederek büyümesini önlüyor.

Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

"ŞEHRİN ÜZERİNDE DUMAN BULUTLARI OLUŞTU"

Seracı Muhammet Çavuş, gazetecilere, her sene bu dönemde sazlıkta yangın çıktığını söyledi.

Özellikle rüzgarlı günlerde meydana gelmesi nedeniyle yangının kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini belirten Çavuş, "Yangın rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle büyüyüp yayılıyor. Çilek seraları, naylonlar yandı, şehrin üzerinde duman bulutları oluştu." dedi.

20210523_2_48424824_65437551_Web

Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20210523_2_48424824_65437553_Web

20210523_2_48424824_65437554_Web

Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20210523_2_48424824_65437556_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Değeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldıDeğeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.