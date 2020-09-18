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  4. Antalya'da kahreden olay! 7 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden olay! 7 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya Döşemealtı'nda cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

Antalya'da kahreden olay! 7 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

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AYAKKABISI YOLUN ORTASINDA KALDI

Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

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Kaynak: DHA

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