Antalya'da köpeğini işkence edercesine gezdiren kişi kamerada

Antalya'da sokak kedilerinin patilerinin kesilmesi, 12 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili hayvanlara uygulanan eziyet haberlerine bu kez farklı bir görüntü daha eklendi.

Kepez ilçesinin Göksu mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi, evcil hayvanı olan köpeğini arabasına binerek gezdirdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ve İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla evcil hayvanları olanların sokağa çıkma esnekliği tanındığı kısıtlamada, yağmurdan ıslanmamak için otomobiline binen kişi, hem aracını kullandı hemde köpeğin tasmasını tuttu.

Evcil hayvan zaman zaman gitmemek için arka ayaklarıyla sürüklense de başarılı olamadı. Kimliği belirsiz kişinin evcil köpeğine uyguladığı bu kötü muamele tepki çekti ve bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

