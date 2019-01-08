Antalya'da köpek dehşeti... 67 yaşındaki kadının kafa derisi koptu!

Elmalı ilçesinde ilkokul 2’ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman, geçen hafta amcasının evine giderken komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan’ı 2 bacağından ısıran köpekler, yere düşürdü. Bir yandan bağırıp yardım isteyen diğer yandan köpeklerle mücadele eden Metehan, çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarıldı.

Ameliyat için gün sayan Metehan, yaşadığı korkuyu üzerinden atmak ve unutmak için hastane odasında sürekli kitap okuyor, internetten çok sevdiği araba yarışlarını izliyor. Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Metehan, "Bir anda üzerime atladılar. 3’ü de komşumuza ait köpekler. Neden saldırdılar anlamadım. Yere düştüm ve ısırmaya devam ettiler. 2 bacağımda derin yaralar var. Aşı programından sonra ameliyatla doku nakli yapılacak" dedi.

Baba Ramazan Yalman ise oğlunun bir an önce iyileşmesi için uğraştıklarını, köpek sahipleri hakkında da şikayetçi olacaklarını kaydetti.

TORUNUNU ALMAYA GİDİYORDU

Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı da iki hafta önce Metehan gibi komşu köpeği dehşeti yaşadı. Fatma Sarı, görme engelli kızı Gülsüm Teke ile okuldan gelen torunu Melek’i (11) almak için evinden çıktı. Servisten inen torununu alıp dönüşe geçen Fatma Sarı ve kızına, komşusuna ait 2 köpek saldırdı. Küçük Melek kaçıp kendini kurtarırken, anne ve kızı yere düşüren köpekler, çığlıklar üzerine gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Gülsüm Teke, düşmeye bağlı aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanırken, köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı’nın kafa derisi yüzüldü. Alanya’da bir hastanede tedavisi yapılan Gülsüm Teke taburcu edilirken, Fatma Sarı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz programına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatırken komşularından da şikayetçi olduğunu belirten Fatma Sarı, bir yandan taburcu olmayı beklerken, diğer yandan oda arkadaşı Metehan’a moral veriyor.