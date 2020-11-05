Antalya'da korku dolu anlar! Binadaki fayanslar gürültüyle çöktü, vatandaşlar sokağa döküldü

Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi 5546 Sokak’ta 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özçelik’e ait ikinci kattaki dairenin zemininde bulunan fayansların bir anda çökmesi sırasında çıkan ses, başta daire sahibi olmak üzere apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Korkuyla apartmanı boşaltan bina sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri binanın çevresine şerit çekip giriş çıkışları engellerken vatandaşlar da geceyi komşularının evinde geçirdi. Halen giriş çıkışa kapalı olan binanın durumu ile ilgili karar, Antalya’dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek.

Evde eşiyle birlikte televizyon seyrettiğini belirten Mehmet Özçelik, “Bir anda koridordan güm diye bir ses geldi. Dolap devrildiğini zannettik. Koridora çıktığımda ayağımı bastığım zeminin çöktüğünü, fayansların yerinden oynadığını gördüm. Deprem olduğunu düşünerek eşimle birlikte sigortaları söküp dışarı çıktım. Komşularımızı da uyardım ve dışarı çıkmalarını sağladım” dedi.