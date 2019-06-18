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Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığılan genç kız, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan tramvay durağındaki yaya geçidine gelen 23 yaşındaki Yelda Durmaz’a, karşıya geçeceği sırada iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen H.Ç. yönetimindeki 07 CTH 38 plakalı otomobil çarptı.

Metrelerce savruldu

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Durmaz yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardım ettiği genç kız, uzun süre acı içerisinde gözyaşı döktü. Sürücü H.Ç.’nin yaralının başından ayrılmadığı gözlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz tedavi altına alındı. Genç kıza çarpan otomobilin ön camları yola saçıldığı gözlenirken, yoldaki metrelerce uzunluktaki fren izleri de dikkat çekti. Bir süre sonra kaza yerine gelen polisler tarafından yol trafiği tek taraflı sağlandı.

'O KADAR HIZLI ÇARPTI Kİ, HAVADA GÖRDÜM SADECE'

'O KADAR HIZLI ÇARPTI Kİ, HAVADA GÖRDÜM SADECE'
Kazayı gören vatandaşlardan Tuğba Kurtar, “Biz karşıya geçmek isterken araba kırmızı ışıkta geçti. Bayan da buradan geçiyordu, kırmızı ışıkta durmadı ve kıza çarptı. O kadar hızlı çarptı ki, hava da gördüm sadece” sözleriyle sürücünün hatalı olduğunu ileri sürdü.
Polis tarafından alkol testine sokulan sürücü H.Ç., sarı ışıkta geçtiğini savunarak, genç kızın kulağında kulaklık olduğunu ve bu yüzden de kendisini fark edemediğini öne sürdü. Sürücü H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan tedaviye alınan Yelda Durmaz’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(İHA)
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Antalya Kaza

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