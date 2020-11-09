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Antalya'da park halindeki aracın içinde oturan genç neye uğradığını şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun dışında park halindeki aracın içinde oturan genç, bir cipin çarpıp savurduğu otomobilin, içinde bulunduğu başka bir otomobile çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İki kişinin yaralandığı kazadan, otomobildeki genç şans eseri yara almadan kurtuldu.

kaza Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Karaöz kavşağında Uğur Coşkun’un kullandığı otomobil ile Süleyman Kır’ın kullandığı araç çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uğur Coşkun’un kullandığı otomobil yol kenarında park halindeki Mehmet Ali Salim’e ait ticari araca çarptı. Kazada, aracın sürücüsü Uğur Coşkun ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe Coşkun yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada park halinde bekleyen aracın içinde her şeyden habersiz halde oturan genç ise üzerine gelip çarpan otomobille neye uğradığını şaşırdı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken ön koltukta oturan genç, kazanın şokuyla aracından indi. Genç ne olduğunu anlamaya çalışırken park halindeki otomobilin yanında bulunan bir motosiklet sürücüsü de araçların üzerine geldiğini görünce motosikleti bırakıp uzaklaştı.

(İHA)

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