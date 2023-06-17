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  4. Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

17.06.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus uyruklu turistleri taşıyan tur midibüsü, yolun dışında park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybederken, Rus uyruklu 5 turist de yaralandı.

Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya’daki otellerden almış olduğu 33 Rus uyruklu turisti havalimanına götürmekte olan Nuri O. idaresindeki tur midibüsü, D-400 Karayolu Iılıca Mahallesi sınırları içinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Midibüs sürücüsü Nuri O. araç ile tır dorse arasında sıkışıp hayatını kaybederken, Rus uyruklu 5 turist yaralı olarak Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimi kurtarma ekibi yönlendirildi.

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Midibüsle dorse arasında sıkışan sürücü için ekipler midibüsün ön bölümü keserken, hafif şekilde yaralanan turistlerden bazıları ellerinde buz kalıplarıyla darbe alan yerlerine uygulama yaptı.

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Yara almadan kurtulan turistler, olay yerine çağrılan başka araçlarla yollarına devam etti. (İHA)

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trafik kazası antalya Manavgat

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