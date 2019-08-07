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Antalya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişi, arkadaşının ofisinde ölü bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Şarampol Caddesi'ndeki Karadeniz İşhanı'nın üçüncü katında arkadaşının ofisinde kalan Rasim Şevket Bekdikhan'ın (45) telefonuna ulaşamayan ofis sahibi yetkililerden yardım istedi.

İKİ AYDIR İŞSİZDİ

Çilingir yardımıyla iş yerine giren polis ekipleri, Bekdikhan'ın, sandalyede haraketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bekdikhan'ın öldüğü belirlendi.

Obez ve iki aydır işsiz olduğu öğrenilen Bekdikhan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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Antalya ofiste ölü bulundu

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