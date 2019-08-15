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Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı, tekne kaptanı tarafından tekrar suya salındı.

Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan Demre’ye düzenlenen ve aralarında Rus turistlerin yoğunlukta bulunduğu tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi. Paraketeye bağlı oltayı çeken kaptan ve teknedeki Rus turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen boz camgöz (Hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti. Yaklaşık 5 dakika teknede tutulan köpek balığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından tekrar suya salındı.

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"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Tura katılan tatilcilerden fitness antrenörü Kemran Hamitoğlu, o anları şu sözlerle anlattı:

“Kaptan ağır bir balığın geldiğini söyleyince biz de oraya yöneldik. Biz kuzu balığı bekliyorduk. Köpek balığını görünce şok olduk. Turistler de onu görünce çok şaşırdı ve hemen kameralarına sarıldılar. Av için çıkmadığımız için balık tekrar suya salındı. Bizim için çok sürpriz oldu.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı Antalya

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