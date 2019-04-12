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Antalya DOB "Carmen"i sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Antalya DOB "Carmen"i sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) George Bizet'in "Carmen" operası sahnelenecek.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetecek. Dekor Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlanacak.

Librettosunu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac'ın yazdığı, Evin Atik'in sahneye koyduğu eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına ihtiraslı aşkının cinayetle biten sonunu anlatıyor.

Üç perdelik eserde "Carmen"i Medine Tuganova, "Don Jose"yi İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Levent Gündüz, "Escamillo"yu Umut Tarık Akça, "Micaela"yı Bilge Yılmaz, "Zuniga"yı Taner Ölçen, "Morales"i Onur Alpaslan, "Frasquita"yı Serap Demirhan Işık, "Mercedes"i Seçil Eyilikeder, "Lillas Pastia"yı Selahattin Denizsümüren, "Le Dancairo"yu Ümit Burak Tekinay ve "Le Remendado" rolünü Devrim Demirel canlandıracak.

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Carmen Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Antalya DOB Opera

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