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Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı!

06.08.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı. Havalimanında dün 1190 uçağa ve 214 bin 919 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı!

Antalya Havalimanı'nda hem uçak hem de yolcu trafiği bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından havalimanında dünkü uçak ve yolcu sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Havalimanında bu hafta iki rekorun birden kırıldığını ifade eden Yazıcı, iç hatta 127, dış hatta 1063 olmak üzere 1190 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

Yolcu sayısında da günlük en fazla rakama ulaşıldığını aktaran Yazıcı, iç hatta 20 bin 795, dış hatta da 194 bin 124 olmak üzere 214 bin 919 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

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