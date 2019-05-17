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"Antalya, İngiliz vatandaşı için popüler oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott: - "Antalya, İngiliz vatandaşları için popüler bir şehir oldu. Geçen yıl İngiliz turist sayısında yüzde 70 artış vardı" - Vali Münir Karaloğlu: - "İlk dört aya baktığımızda İngiliz turist sayısında yüzde 48'lik artış var. Çok önemsediğimiz bir konu"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya'nın İngiliz vatandaşları için popüler bir şehir olduğunu belirterek, "Geçen yıl İngiliz turist sayısında yüzde 70 artış vardı." dedi.

Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e makamında yaptığı ziyarette, Antalya'nın turizmde bu sezonda da rekorlar kıracağını, kentte güzel imkanlar sunulduğunu söyledi.

Antalya için yeni sezonun başladığını anımsatan Chilcott, "Antalya İngiliz vatandaşları için popüler bir şehir oldu. Geçen yıl İngiliz turist sayısında yüzde 70 artış vardı. Antalya turistlere güzel imkanlar sunuyor." dedi.

Başkan Böcek de bu yıl 16 milyonun üzerinde turist beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 60'ının Antalya'yı seçtiğini vurgulayan Böcek, kentte 700 bin geceleme kapasitesi olduğunu ifade etti.

- "Antalya'ya ben de turist olarak gelmek istiyorum"

Daha sonra beraberindeki heyetle Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Chilcott, pazartesi günü İzmir'den Türkiye turuna çıktıklarını dile getirdi.

İki mesaj vermek için tura çıktıklarını, birincisinin makamlara teşekkür etmek, ikincisinin ise turizmle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak olduğunu aktaran Chilcott, şehir merkezlerinde alınan güvenlik tedbirlerinden memnun olduklarını kaydetti.

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde polis sayısının artırıldığına değinen Chilcott, bir gün Antalya'ya turist olarak gelmek istediğini söyledi.

- "Gelen misafirlerin huzurlu olması önemli"

Vali Karaloğlu da İngiltere ile Türkiye arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerin üst düzeyde olduğunu bildirdi.

İngiliz vatandaşlarının son yıllarda Antalya'yı tercih ettiğine dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene Antalya'daki İngiliz vatandaşın artış oranı yüzde 70 civarındaydı. İlk dört aya baktığımızda (Ocak-nisan) İngiliz turist sayısında yüzde 48'lik artış var. Çok önemsediğimiz bir konu. Gelen misafirlerin huzurlu olması önemli. Bu rakamlara göre İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor. İngiltere pazarına dönük beklentimiz devam ediyor. Tur operatörlerinin beklentileri de aynı yönde. Avrupa pazarında İngiltere en büyük pazar olma yolunda ilerliyor."

Karaloğlu, turizm kentinde her türlü güvenlikle ilgili tedbirlerin alındığını, huzur içinde turistlerin tatil yaptığını ifade etti.

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İngiliz turist sayısı İngiltere Büyükelçisi Münir Karaloğlu

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