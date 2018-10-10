Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

Kaynak: DHA



