Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.
Kaynak: DHA
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