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Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

Kaynak: DHA


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Antalya Kumluca deprem

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