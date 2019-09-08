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Antalya mağaracılık turizminde de iddialı olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaranın 735'inin bulunduğu Antalya'da, mağara turizmine dikkati çekmek amacıyla iki mağaraya gezi düzenlendi - Gezi sırasında 35 milyon yılda oluşmuş Kocain mağarasında ezan okundu, müzik dinletisi yapıldı - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Ezberlediğimiz işi yapıyoruz, sadece deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan çok yok. Mağaraları da turizme açmamız gerekiyor"

Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaranın 735'inin bulunduğu Antalya'da, mağaracılık turizminin de geliştirilmesi için çalışmalara başlandı.

Antalya Valiliğince mağaracılık turizminin geliştirilmesi amacıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kocain Mağarası ile Karain Mağarası'na gezi düzenlendi.

Geziye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, protokol üyeleri, Balkan ülkelerinden gelen dağcılar, basın mensupları ile çok sayıda doğasever katıldı.

Mum ışıklarıyla yol güzergahının belirlendiği mağarada, el fenerleri yardımıyla kayalıklardan tırmanılarak gezildi. Türkiye'nin en geniş girişi ve en büyük galerisine sahip mağaradaki milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar, ziyaretçileri büyüledi.

- 35 milyon yılda oluşan mağarada ezan okundu

Muratpaşa Camisi imam hatibi İrfan Keskin, 35 milyon yılda oluştuğu belirtilen mağaranın içinde ezan okudu.

Müzik dinletisi de gerçekleştirilen gezide 15 rehber, mağara hakkında bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tescil edilmiş ve haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağara olduğunu ve bunun 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Bu kadar mağaradan sadece sekizinin ziyarete açık olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, mağaracılık turizmine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın, doğal güzellikleriyle büyüleyen bir şehir olduğunu anlatan Karaloğlu mağaraları, şelaleleri, ormanları, endemik bitkileri ve tüm güzellikleri sahiplenmek gerektiğini ifade etti.

- "Mağaralarda define var' diye tahrip ediliyor"

Yapıların doğa harikası olduğuna işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Mağaralarda define yok ama efsane var. Birileri kazma kürek alıp, gelip buralara zarar veriyor. Allah rızası için kimse buralara girmesin. Burada doğal oluşumlar dışında ne olacak? Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler ve sütunlar var. Bu güzellikleri turizme kazandırmak durumundayız. Ezberlediğimiz işi yapıyoruz. Sadece deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan çok yok. Mağaraları da insanlarla paylaşmamız, turizme açmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından Karain Mağarası ile Kırkgöz Han da ziyaret edildi. Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, mağaradaki arkeolojik kazılar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

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