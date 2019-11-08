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Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Antalya-Mersin yolu üzerinde içinde 27 yolcu bulunan seyir halindeki şehirler arası otobüste yangın çıktı.

Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Antalya’dan kalkış yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır’a gitmek üzere seyir halindeyken Alanya - Gazipaşa arasında İmamlı Kavşağında alev aldı. Otobüs şoförünün durumu erken fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Şoför tarafından tahliye edilen araç kısa süre alev topuna döndü. İhbar üzerine Alanya ve Gazipaşa’daki itfaiye istasyonlarından giden ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin jandarma tahkikat başlatırken, yolcuların mağdur olmaması için gece diğer otobüslerle Diyarbakır’a gönderilecekleri öğrenildi.

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü Antalya Mersin

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