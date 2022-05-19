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  4. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını! Alevler kısmen kontrol altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını! Alevler kısmen kontrol altında

19.05.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde sarp arazideki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını! Alevler kısmen kontrol altında

Alanya’nın Dere Mahallesi Sussuz mevkiinde sabah saatlerinde yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 200’ü aşkın personel, 30’nun üzerinde arazöz, ilk müdahale aracı ve tanker ile 1 keşif, 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Sarp alanda devam eden yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Edilen bilgilere göre yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

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Öte yandan, Alanya’nın Elikesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının büyüme riskine karşı havadan da müdahaleler ile kısa sürede kontrol altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Uçaklar hala alınmadı tabii.
maden sahası mı burası?

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