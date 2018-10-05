HABER

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!

Olay, saat 18. 00 sıralarında Korubaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine temas etti. Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı.

YAKLAŞIK YARIM SAAT ASILI KALDI

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sait Yunt’un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

PARTNERKararmış vajina nasıl beyazlatılır?Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?
İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleriİdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri
Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Gazipaşa Sait Yunt elektrik

En Çok Okunan Haberler

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

MİT, Zarife'yi yakaladı!

MİT, Zarife'yi yakaladı!

Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!

Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
bir gariban daha genc yaşta hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin rabbim ailesine anasına babasına yakınlarına sabır güç kuvvet versin
suriyeli mi?
:((((
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!

Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!

Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan

Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.