Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!

Olay, saat 18. 00 sıralarında Korubaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine temas etti. Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sait Yunt’un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
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