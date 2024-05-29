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  4. Fatih Portakal'dan 'Kovulmadım' paylaşımı! Sözleşme imzaladı, yeni sezonda Sözcü'de mi olacak?

Fatih Portakal'dan 'Kovulmadım' paylaşımı! Sözleşme imzaladı, yeni sezonda Sözcü'de mi olacak?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.05.2024 11:16
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Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeni sezonda da ekranda olup olmayacağı merak konusu olan Portakal, 'Kovulmadım' paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni sözleşme görüntüsünü paylaşan Portakal, "İmzayı attım" dedi.

Fatih Portakal'dan 'Kovulmadım' paylaşımı! Sözleşme imzaladı, yeni sezonda Sözcü'de mi olacak?

Sözcü TV ile olan sözleşmesi Haziran ortasında bitecek olan Fatih Portakal'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FATİH PORTAKAL, YENİ SEZONDA HANGİ KANALDA?

Söz konusu kanalla görüşmelerin erken başlayıp erken bittiğini söyleyen Fatih Portakal anlaşmaya imza atığı anlara ait bir kareyi paylaştı.

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Portakal, "Bir sezonu daha noktalamaya az kaldı. İmzayı attım, gelecek sezon yine ve yeniden Sözcü TV'deyim... ifadelerini kullandı.

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"BİLİN Kİ KOVULMADIM"

Portakal, paylaşımının devamında ise "Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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