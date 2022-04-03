Antalya sahur vakti ne zaman? Antalya iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Antalya ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Pazar günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Antalya sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ANTALYA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak. Ramazan'ın bugün ikinci günü yani 3 Nisan Pazar gününde Antalya sahur ve iftar saati merakla araştırılıyor.

03.04.2022: 05:12 06:34 13:06 16:40 19:28 20:44

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



