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Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var" dedi. Öte yandan, Kumluca ilçesini hortum vurdu. Salur Mahallesi’nde çıkan hortumda sera işçisi 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı. Hortum nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda yaklaşık 1- 1,5 saatlik rötar yaşandığı bildirilirken, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. Onur Air'e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu ilçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."

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"SON 4 GÜNDÜR TAM BİR AFET YAŞADIK"

Fırtınanın devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız; Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak Meteoroloji'den gelen uyarıları paylaşıyoruz, vatandaşımız mecbur kalmadıkça, özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar" dedi.

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HORTUM ANINI YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Antalya Havalimanı'nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.

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"VALLAHA GELİYOR"

Görüntülerde, yolcular "Bu tarafa gelmesin" dedikten saniyeler sonra, otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören bir kişinin "Vallaha geliyor" diye bağırdığı duyuluyor. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçalar araca çarparken, çıkan sesler de görüntülerde yer aldı. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" diye konuştuğu görüntülere yansıdı. Hortumun uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

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FIRTINANIN ARDINDAN DOLU YAĞDI

Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından Kumluca ve Aksu ilçesinde hortum çıktı. Hortumda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede etkili olan şiddetli yağmur zaman zaman yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle Aksu ilçesinde cam ve naylon seralara zarar verdi. Vatandaşlar doluları tepsiye toplayarak fotoğrafladı. Antalya’da kötü hava şartlarının yarın öğlene kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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KUMLUCA'YI HORTUM VURDU

Sabah saat 08.00 sıralarında Finike Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde başlayan ve Salur Mahallesi’nde etkisini arttıran hortumda, çok sayıda sera ve portakal bahçesi zarar gördü. Hortumun etkili olduğu alana çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve ASAT ekipleri gönderildi. Çıkan hortumda sera işçisi 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yararlılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı. Hortumda enerji nakil hatları da zarar gördü.

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Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, hortumun geçtiği alanda incelemeler yaptı. Kumluca Ziraaat Odası Başkanı Hidayet Kökcei "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugünde Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. İçinde bulunduğumuz sera çok sağlam bir sera, bunu bile yıktı. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

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Saat 10.20 gibi Mavikent ve Beykonak Mahallelerini etkileyen bir hortum daha meydana geldi. Hortumda yaralı ve can kaybı bulunmazken yine çok sayıda sera zarar gördü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya fırtına hava durumu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Dehşet Facia Kıyamet... Ne abartıyorsunuz . 10 kişi hafif yaralanmış. Kendi ülkesine bu kadar düşman medya varmı başka ülkelerde .
hortum - dolu - kasırga - yağmur - yıldırım - gök gürültüsü - fırtına...hepsini yaşadık.. Allah hepimizi korusun...evsizlerin - sokak hayvanlarının yardımcısı olsun..
ulan otobüs uçmuş rüzgardan hala milleti uçağa bindirecez diye uğraşıyonuz uçuşlarda geçikme olabilirmişmiş. uçağa gerek yok zaten millet rüzgardan uçuyo . iptal etsenize uçuşları hala ne uğraşıyonuz)))
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