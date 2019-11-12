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Antalya'da 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, DSİ, İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'nde, 17 ülkeden 854 katılımcı çeşitli konu başlıklarında sunum yapacak - Kongre Yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş: - "Toplam suyun yüzde biri kadarı kullanılabilir. Benim çocukluğumda su cenneti olarak tanımlanırdık ama nüfus arttıkça kırmızı çizgiye geldik"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, toplam suyun yüzde birinin kullanılabilir olduğunu ifade ederek, geçmişte "su cenneti" olarak tanımlanan Türkiye'nin nüfus arttıkça "kırmızı çizgiye" geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Manavgat'ta bir otelde düzenlenen 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'nin açılışında konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, suyun sadece yetişkinler için değil çocukların gelişimi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Topbaş, suyun bolluğuna güvenilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Toplam suyun yüzde biri kadarı kullanılabilir. Benim çocukluğumda su cenneti olarak tanımlanırdık ama nüfus arttıkça kırmızı çizgiye geldik. Bugün ülkede birçok nehir, göl kurudu. Konya'da obruklar oluşmaya başladı, şehirlerde su kaçakları nedeniyle suyu insanlara ulaştıramadan kaybetmeye başladık. İnsan vücudunun dörtte üçü su. Bu nedenle içtiğimiz suyun sağlıklı olması gerekir. İnsanlar suyu bilinçli olarak tüketmelidir."

Yaptıkları çalışmalarda yeteri kadar su tüketilmediğini de gördüklerine değinen Topbaş, "Erişkin kadının günde 2,5 litre, erişkin erkeğin ise 3-3,5 litre su tüketmesi gerekir. Vücutta su eksiği fonksiyon bozukluklarına, birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor." dedi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın da suyun insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu belirtti.

Küresel ısınmadan Türkiye'nin de nasibini aldığını dile getiren Yalçın, "Yarınlara bırakılacak en önemli miras su. Sürdürülebilirlik adına DSİ olarak ülke genelinde hayata iz bırakmaya çalışıyoruz. Her ilde suyun yönetilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları yapıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter de su kullanımındaki uygunsuzluklarla ilgili olarak sıkıntıların giderilmesinde güç birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

15 Kasım'da sona erecek kongre kapsamında 17 ülkeden 854 katılımcı, "Su ve suyun geleceği", "Su toksikolojisi", "Su, tarım ve besin güvenliği" gibi çok sayıda konu başlığı altında sunum yapacak.

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Antalya Manavgat Prof. Dr. Murat Topbaş Su Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

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