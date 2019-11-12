Antalya'da 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, toplam suyun yüzde birinin kullanılabilir olduğunu ifade ederek, geçmişte "su cenneti" olarak tanımlanan Türkiye'nin nüfus arttıkça "kırmızı çizgiye" geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Manavgat'ta bir otelde düzenlenen 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'nin açılışında konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, suyun sadece yetişkinler için değil çocukların gelişimi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Topbaş, suyun bolluğuna güvenilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Toplam suyun yüzde biri kadarı kullanılabilir. Benim çocukluğumda su cenneti olarak tanımlanırdık ama nüfus arttıkça kırmızı çizgiye geldik. Bugün ülkede birçok nehir, göl kurudu. Konya'da obruklar oluşmaya başladı, şehirlerde su kaçakları nedeniyle suyu insanlara ulaştıramadan kaybetmeye başladık. İnsan vücudunun dörtte üçü su. Bu nedenle içtiğimiz suyun sağlıklı olması gerekir. İnsanlar suyu bilinçli olarak tüketmelidir."