HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2)

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

'SÜREKLİ KAVGA SESLERİ GELİYORDU' Antalya'da sabah saatlerindeki dehşetin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptıkları inceleme tamamlandı.

'SÜREKLİ KAVGA SESLERİ GELİYORDU'
Antalya'da sabah saatlerindeki dehşetin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptıkları inceleme tamamlandı. Evde bulanan anne Esma Polat'ın ve iki ayrı hastanedeki Birol Köse ile kızı Ekin Köse'nin cenazeleri Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Komşuların bilgisine başvuran polis, Birol Köse'nin birleşmek için eski eşine sürekli baskı yaptığını, en son denemek için iki ay birlikte yaşadıklarını, yine kavgalar çıkması yüzünden ayrı yaşamaya devam ettiklerini ortaya çıkardı.
Olay sırasında tüm yaşananları duyduğunu ve şoku üzerinden atamadığını belirten komşusu Mehmet Özçelik, "Balkona çıktım kız panik içerisinde bağırıyordu. Polisi arayın babam annemi öldürüyor' diyordu. Hemen polisi arayıp, bildirdim" dedi. Çiftin apartmana yaklaşık 7 ay önce taşındığını ifade eden Özçelik, sürekli kavga sesleri geldiğini söyledi.
Çorum'da bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra issiz kalan ve boşanmalarının ardından Antalya'ya yerleşen eşinin peşinden gelen Birol Köse'nin sosyal paylaşım sitesinde, 'Geciktirilmiş her karar, ertelenmiş bir umuttur. Oysa hayat umutları ertelemeyecek kısadır' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destekRTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

Üvey anne dehşetinde yeni detay

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

OHAL Komisyonu 101 bin 500 dosyayı karara bağladı

OHAL Komisyonu'ndan 10 binin üzerinde kabul kararı

THY'nin ardından Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu

Çinli havayolu şirketinden flaş Türkiye kararı

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Bursa'da otobüsün kadına çarpma anı kamerada

Korkunç! O anlara kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.